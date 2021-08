Rund 80 Prozent der neuen Fälle sind Ungeimpfte

Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) trat am Mittwochmorgen mit einer «Zwischenbilanz» im Hinblick auf die Corona-Krise in Luxemburg vor die Presse. Gleich zu Beginn versicherte sie, dass die Lage im Großherzogtum derzeit stabil sei. Auch in den Krankenhäusern des Landes gebe es zur Zeit keinen Grund zur Sorge.

Deutlich unterstrich Lenert, dass kein Weg an der Corona-Impfung vorbei führe. Die Impfstoffe hätten nicht nur einen klaren Einfluss auf die Entwicklung der Neuinfektionen, sondern auch auf den Krankheits-Verlauf, wenn man sich doch anstecken sollte. Dies zeichne sich auch bei den aktuellen Neuinfektionen ab, von denen rund 80 Prozent auf nicht vollständig geimpfte Menschen fallen würden. Auch in den Krankenhäusern sei die große Mehrheit der Corona-Patienten ungeimpft. «Impfungen sind der Weg aus der Krise. Mit der doppelten Impfung haben wir das, was uns am besten davor schützt, selbst krank zu werden und es weiterzugeben», so die Gesundheitsministerin.

Aktuell haben in Luxemburg über 400.000 Menschen die erste Dosis erhalten, 373.676 Menschen sind doppelt geimpft. «Da liegen wir relativ gut», stellt Lenert im europäischen Vergleich fest. Von der Verlagerung aus den Impfzentren hin zu den Arztpraxen erhoffe man sich nun, dass sich auch der ein oder andere Skeptiker vom Arzt seines Vertrauens überreden lassen könnte.

Large Scale Testing endet am 15. September, Schnelltests gehen weiter

Aktuell führen 189 Ärzte im Land Impfungen durch, weitere sollen folgen. Im Gegenzug werden die Impfzentren nach und nach geschlossen. In Mondorf und Ettelbrück schließen am 14. August die Türen, am Findel am 21. August. Esch/Alzette wird noch bis zum 11. September geöffnet haben, in Limpertsberg werden noch bis zum 13. September Dosen gespritzt. In letzterem können sich Menschen ab dem 30. August auch noch spontan impfen lassen. Auch der Impfbus, der zuletzt beim e-Lake-Festival in Echternach 110 Menschen von der spontanen Impfung überzeugen konnte, wird weiter eingesetzt.

Eine dritte Dosis wird laut Santé-Direktor Dr. Jean-Claude Schmit nicht unbedingt erforderlich sein. Nur bei besonders gefährdeten Personen würde diese Sinn machen. In dem Fall könne der Hausarzt den Patienten für eine dritte Dosis anmelden, so Schmit. «Die Experten arbeiten an diesem Thema», informiert Lenert.

Während das Large Scale Testing am 15. September enden soll, werde man in Luxemburg trotzdem weiterhin primär mit Schnelltests arbeiten, so Lenert. Schüler unter zwölf Jahren werden bis mindestens Weihnachten noch in den Schulen schnellgetestet, 12- bis 18-Jährige noch bis Allerheiligen. Auch in Alters- und Pflegeheimen soll trotz hoher Impfquote weiterhin schnellgetestet werden. Auf PCR-Tests setze man nur noch dort, wo ein Infektions-Cluster auftaucht.

