«Ich bin gegen Raucherbereiche»

Während der Mittagspause stürmen die Kunden auf die Terrassen der Restaurants an der Place d'Armes in Luxemburg. Am Mittwoch sitzen dort Raucher und Nichtraucher gemeinsam an den Tischen. Gerade wurde in diesem Zusammenhang eine nationale Kampagne gestartet, die Raucher und Nichtraucher dazu anhalten soll, sich gegenseitig zu respektieren.

Pauline, eine 24-jährige Frau aus Arlon, sitzt mit ihrem Kollegen Gaël beim Mittagessen. «Wenn ich mit Kollegen auf der Terrasse bin, die nicht rauchen, warte ich mit dem Rauchen oder bitte um Erlaubnis», sagt sie. Pauline findet Zigarettenrauch beim Essen störend. «Vielleicht sollten Restaurants Raucher von Nichtrauchern trennen», sagt sie.

« Ich bin gegen Raucher-Bereiche »

Adrien, 24, der mit Rauchern zu Mittag isst, gibt zu, dass er anderen Tischen keine besondere Aufmerksamkeit schenkt. «Wenn Nichtraucher bei mir sitzen, frage ich. An Nachbartischen mache ich das nicht, schließlich sind wir ja noch immer draußen.»

Etwas weiter findet die 39-jährige Laura, dass es Aufgabe der Raucher sei, zu fragen oder die Zigarette auszudrücken, falls sie stört. «Ich bin aber gegen Raucher-Bereiche auf den Terrassen», sagt ihre Freundin Sandra.

(Marion Mellinger/L'essentiel)