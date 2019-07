Euthanasie wird als natürlicher Tod angesehen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sterbehilfe ist in Luxemburg legal. Der assistierte Suizid soll nun jedoch vom Gesetzgeber anders wahrgenommen werden. Der Regierungsrat hat am Donnerstag den Gesetzentwurf verabschiedet, der die Sterbehilfe nun als «natürlichen Tod» qualifiziert. Das teilt die Regierung in einer Pressemitteilung mit.

Indem diese Art des Todes nicht mehr als zufällig betrachtet wird, ändern sie die Bedingungen für die Nachlässe, «insbesondere im Zusammenhang mit der Lebensversicherung, die der verstorbene Patient möglicherweise abgeschlossen hat», sagt die Regierung.

Luxemburg hat vor zehn Jahren Euthanasie und Sterbehilfe legalisiert, vorausgesetzt, der Patient befindet sich in einer aussichtslosen medizinischen Situation mit starken Schmerzen. Im Jahr 2018 wurden acht Fälle registriert, gegenüber elf im Jahr 2017 und zehn im Jahr 2016.

(jg/L'essentiel)