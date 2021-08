Ist ethnisches Profiling in Luxemburg üblich?

Racial Profiling – oder ethnisches Profiling – ist wenn ein Mensch allein aufgrund seines physischen Erscheinungsbildes oder ethnischer Merkmale polizeilich kontrolliert wird. In den Nachbarländern wird diese Praxis weitgehend angeprangert. Doch wie sieht es damit in Luxemburg aus? Während Racial Profiling auf der einen Seite weiterhin als Tabuthema gilt, heißt es auf der anderen Seite, dass die luxemburgische Gesellschaft nicht an den gleichen Übeln wie Frankreich oder Belgien leide. Die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) bietet aufgrund der Ergebnisse einer Umfrage jedoch ein etwa kontrastierteres Bild.

Den Ergebnissen der Umfrage zufolge liegt die Anzahl von Personen schwarzer Hautfarbe, die sich einer Identitätskontrolle unterziehen mussten bei 15 Prozent – im Vergleich zur 17 Prozent der Gesamtbevölkerung. Doch die Details geben zu denken. Während es sich für die Mehrheit der Bevölkerung (77 Prozent) um übliche polizeiliche Straßenkontrollen handelte, sah die Realität für Menschen afrikanischer Abstammung ganz anders aus. Insgesamt 65 Prozent von ihnen wurden nämlich kontrolliert, während sie zu Fuß unterwegs waren – im Vergleich zu neun Prozent der Gesamtbevölkerung.

«Objektive Kontrollkriterien»

«Der Unterschied zwischen den Identitätskontrollen von Autofahrern und Fußgängern weist auf den rassistischen Charakter des polizeilichen Profilings hin», sagt Sandrine Gashonga, Präsidentin der antirassistischen Vereinung «Lëtz Rise Up». Ihrer Meinung nach könne man daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass sich Luxemburg in diesem Bezug nicht grundsätzlich von seinen Nachbarländern unterscheidet, dass es aber die gezielten Personen aufgrund ihrer Wehrlosigkeit, davon abhält, eine Anzeige zu erstatten.

Auf Nachfrage von L'essentiel gehen die Behörden jedoch vorsichtig mit den Ergebnissen der EU-Umfrage um. Während sich die Luxemburger Polizei weigerte, «ohne die genaue Quelle der Daten zu kennen», Stellung dazu zu nehmen, wurde seitens der Regierung «das Stichprobenverfahren» in Frage gestellt.

Abgesehen von diesen üblichen Vorsichtsmaßnahmen, lieferte die Polizei dennoch einige Details über die Überprüfungsmethoden. «Die Entscheidung, die Identitätskontrolle einer Person vorzunehmen, beruht auf rein objektiven Kriterien». Ein «potenziell verdächtiges» Verhalten, sowie die Beschreibung möglicher Verdächtiger sind die einzigen Fälle, in denen das Racial Profiling zum Tragen käme.

Diversität bei der Polizei

Außerdem wies die Polizei auf die Vielfalt ihrer Mitglieder «aus unterschiedlichen Gemeinschaften» hin. Eine Person, die sich diskriminiert fühle, könne dies übrigens bei der Generalinspektion der Polizei melden.

Zwei nationale Umfragen über Rassismus seien indes lanciert worden – die eine wurde vom Familienministerium koordiniert, die andere vom nationalen Statistikinstitut Statec vorbereitet. Beide Umfragen enthalten einen Abschnitt über Polizeikontrollen und mögliche «ethno-rassische Diskriminierung».

