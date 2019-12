«Der Rückgang der Insekten ist verheerend»

In Luxemburg wie auch in der übrigen Europäischen Union sind fast zehn Prozent der Insekten vom Aussterben bedroht, und das betrifft auch die so wichtigen Bestäuber (Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Fliegen usw.). «Dieser Rückgang ist sowohl für die Ernährungssicherheit als auch für die Erhaltung der natürlichen Ökosysteme verheerend», sagt Umweltministerin Carole Dieschbourg. Die Ministerin will daher bis zum Sommer einen konkreten Plan ausarbeiten, um diesen Rückgang zu stoppen und dieser soll die gesamte Gesellschaft einbeziehen.

Denn «der Rückgang der Insekten ist multifaktoriell», erklärt Gil Kirchen vom Verein Ëmweltberodung Lëtzebuerg. Er wird durch den Verlust von natürlichen Lebensräumen, intensiven landwirtschaftlichen Praktiken, Pestiziden und den Klimawandel» verursacht. Der Plan des Umweltministeriums soll sowohl in landwirtschaftlichen als auch in städtischen Gebieten umgesetzt werden. Er sollte das Wissen über die Bestäuber verbessern, konkrete Kontrollmaßnahmen vorschlagen und das soziale Bewusstsein fördern.

Die Plattform planpollinisateur.org ist ab Donnerstag, 5. Dezember, online verfügbar. Interessierte können dort ihre Ideen austauschen. Ein nationaler Workshop findet am 14. Januar 2020 statt, gefolgt von drei regionalen Workshops.

(Séverine Goffin/ L'essentiel)