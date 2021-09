Clémentine und Ivo holen Bronze bei den «EuroSkills»

Ein Unternehmen zu schaffen, in dem verschiedene Generationen zusammenarbeiten, Jüngere von Älteren lernen und umgekehrt: Dieser Herausforderung haben sich Clémentine Offner und Ivo Silva in der Kategorie Entrepreneurship Business Development bei den «EuroSkills» in Graz, Österreich, gestellt. An der Europameisterschaft der Berufe nahmen 400 Kandidaten teil, darunter zehn Luxemburger.

«Vor dem Wettbewerb haben wir die verschiedenen Ziele der UN für nachhaltige Entwicklung studiert», erklärt Clémentine L'essentiel. Die Kandidaten hatten dann drei Tage Zeit, um eine Geschäftsidee zu entwickeln und sie einer Jury aus verschiedenen Blickwinkeln zu präsentieren: Marketing, Finanzen, Zielkunden. Alles auf Englisch. «Das ist nicht unsere Muttersprache, was zusätzlich ein kleines Hindernis war.»

« Eine der besten Erfahrungen meines Lebens »

Clémentine und Ivo, beide 19 Jahre alt, haben schließlich einen Dienst entwickelt, der es zum Beispiel ausländischen Studenten der Universität Luxemburg ermöglicht, bei Rentnern zu wohnen und ihnen im Gegenzug bei neuen Technologien zu helfen. Ihre Idee brachte ihnen die Bronzemedaille ein, hinter Russland und Österreich.

«Wir sind sehr stolz darauf, dass wir unser Land vertreten durften und dass unsere Arbeit belohnt wurde», sagt Clémentine und ergänzt: «Es war eine der besten Erfahrungen meines Lebens. Wir haben so viel gelernt. Besonders, wie man mit Stress und in einer Konkurrenzsituation kühlen Kopf bewahrt. Das war ein unvergessliches Erlebnis.»

(mm/L'essentiel)