Justiz beobachtet rechtsextreme Kreise genau

Die Corona-Pandemie und die Unstimmigkeiten, die mit den Einschränkungen einhergehen, haben in Europa Verschwörungstheorien hervorgebracht. Das Phänomen ist zwar nicht neu und stelle laut der Luxemburger Staatsverwaltung auch keinen Straftatbestand dar. Dennoch sollten diese Ideen, die teilweise mit rechtsextremen Vorstellungen verbunden sind, ernst genommen werden.

In den USA ist zum Beispiel die QAnon-Verschwörungstheorie (Anm. d. Red.: Antidemokratische Verschwörungsbewegung, die behauptet, eine einflussreiche satanistische Elite des «Deep States» entführe und ermordete Kinder, um aus ihrem Blut eine Verjüngungsdroge zu gewinnen) direkt mit dem Angriff auf das US-Kapitol im vergangenen Januar verbunden. In Luxemburg würden sich solche Verschwörungstheorien zwar nicht in der politischen Landschaft widerspiegeln, gleichwohl sei in der Gesellschaft Wachsamkeit erfordert. Dementsprechend «werden rechtsextreme Kreisen von den zwei Staatsanwaltschaften und von Polizei und Sicherheitsdienst überwacht», erklärt die Justizbehörde.

Sind soziale Netzwerke dafür verantwortlich?

Dieses Phänomen wird von der Staatsanwaltschaft als «glücklicherweise marginal» eingestuft. Aber da «die sozialen Netzwerke zur Verbreitung dieses Phänomens beitragen», sei eine «enge und permanente Wachsamkeit» erforderlich. Obwohl der Luxemburger Justiz keinen «bemerkenswerten Fall» bekannt sei, würden Gerichte regelmäßig Fälle von «Anstiftung zum Rassenhass» behandeln.

Nach Angaben des Zentrums fir politesch Bildung (ZpB) – eine 2016 gegründete Stiftung, die zum Ziel hat, das bürgerschaftliche Engagement zu fördern, indem es zu einem besseren Verständnis von Politik und Demokratie und der aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen beiträgt – hätten sich faschistoide Diskurse im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Und soziale Netzwerke hätten dazu beigetragen, bisher eher wenige bekannte Ideen weiter in den Vordergrund zu rücken.

«Als bestes Beispiel gilt der Glaube einiger Menschen in- und außerhalb Luxemburgs, dass es eine jüdische Verschwörungsgruppe gibt, die über Einflussnetzwerke, Politik und Finanzen die Welt kontrolliert», erklärt Romain Schroeder, Koordinator im ZpB. Ein Beweis dafür, dass mehr als 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, Antisemitismus leider immer noch tief verwurzelt ist.

(Thomas Holzer/L'essentiel)