Die Demo bewegt sich, der Verkehr steht still

11.10 Uhr

Wie geplant setzte sich der Zug in Richtung der tschechischen Botschaft am Schuman-Kreisel, in Bewegung. Die Demonstranten strömen auf die Straße, so dass der Bus- und Straßenbahnverkehr offenbar völlig zum Erliegen gekommen ist.

10.50 Uhr

Die Reden sind beendet. Der Demonstrationszug könnte sich in den nächsten Minuten in Bewegung setzen.

10.35 Uhr

Alle Gruppen von Demonstranten scheinen nun zusammengefunden zu haben. «Die Atmosphäre ist herzlich, jeder grüßt jeden», so die Beschreibung unseres Reporters.

10.30 Uhr

Der Präsident von Solidarnosc, Piotr Duda, hat das Wort ergriffen.

10.15 Uhr

Die Demonstrierenden versammeln sich vor den Türmen des EuGH. «Im Moment passiert alles in friedlicher Gesinnung», berichtet unser Reporter. «Alle Eingänge zu den Gebäuden sind gesichert, aber die Demonstranten sind diszipliniert. Sie machen viel Lärm, aber es gibt keine Ausschreitungen.»

9.55 Uhr

Rund hundert Demonstrierende sind über den Pont Rouge am EuGH angekommen. Bis zu den Türmen geht es allerdings nicht weiter, da der Weg durch Polizeisperren blockiert ist. Die Demonstrierenden sind großteils weiß und rot gekleidet und skandieren «Solidarnosc» und «Polen». Bis jetzt läuft alles sehr friedlich und organisiert ab.

9.25 Uhr

Vor Ort sind Tröten, Knallkörper und Sirenen zu hören, wie ein L'essentiel-Reporter berichtet. «Hunderte von Demonstranten strömen zum EU-Gerichtshof, es ist eine große Demonstration».

Die ersten Demonstranten kamen 9h10.

8.45 Uhr

Zahlreiche belgische Polizeibeamte warten in Kirchberg auf die Ankunft der Demonstranten. Die luxemburgische Polizei befindet sich indes auf dem Glacis, wo die Demonstration in Richtung der Botschaft der Tschechischen Republik fortgesetzt werden soll. Es werden 2000 polnische Arbeiter erwartet.

Die Polizei hat sich in Kirchberg für die Großdemonstration am Freitagmorgen vorbereitet. Zu sehen sind Absperrungen und Stacheldraht zwischen zwei Straßenbahnhaltestellen (von der Haltestelle Philharmonie-Mudam bis zur Haltestelle Rout Bréck-Pafendall) sowie Dutzende von Polizisten, die sich bis zur Haltestelle Theater aufgestellt haben.

