Leitender Beamter der Korruption angeklagt

Einem leitenden Beamten der Gemeinde Strassen wird Korruption und Einflussnahme sowie Geldwäsche und Missbrauch von Sozialvermögen vorgeworfen. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Leiter der technischen Dienste der Gemeindeverwaltung soll im Rahmen der Vergabe von städtischen Bauprojekten illegalerweise Geldsummen angenommen haben.

Bei der Gemeinde selbst beschränken sich die Untersuchungen derzeit auf eine verdächtige Person.

In diesem Zusammenhang beantragte die Staatsanwaltschaft nach einem Bericht der «Cellule de Renseignement Financier» (CRF) die Eröffnung einer gerichtlichen Untersuchung durch den Ermittlungsrichter in Luxemburg. Am 13. Juli fanden nicht nur Hausdurchsuchungen im Rathaus von Strassen statt, sondern auch bei zwei Firmen.

(ol/L'essentiel)