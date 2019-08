Katze in Dommeldingen zu Tode gequält

Einen qualvollen Tod muss eine Katze erlitten haben, die Anwohner am Dienstagmorgen in Dommeldingen im Norden der Hauptstadt entdeckt haben. In der Rue des Hauts-Fourneaux stießen Bewohner in der Einfahrt eines Gebäudes auf das tote Tier. Wie die Polizei mitteilte, sei der leblose Körper einer kleinen schwarz-grau gefleckten Katze gefunden worden.

«Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist von einem tragischen Fall von schwerer Tierquälerei auszugehen», so ein Sprecher der Polizei gegenüber L'essentiel. «So wie die Katze aussieht, ist nicht davon auszugehen, dass sie überfahren oder von einem anderen Tier getötet worden ist», heißt es weiter.

Meldet sich noch ein Besitzer?

Die Polizei gehe zudem davon aus, dass das Tier zunächst auf qualvolle Weise getötet und dann vor dem Hauseingang abgelegt worden ist. Ob die Katze einen Besitzer hatte, sei derzeit noch unklar. «Normalerweise melden sich Tierhalter nach etwa zwei bis drei Tagen, wenn ihre Vierpfoter nicht mehr nach Hause kommen«, so der Polizeisprecher.

Das Polizeikommissariat Limpertsberg ist zur Zeit mit der Untersuchung befasst und fahndet nach dem Täter. Sachdienliche Hinweise können Bürger unter der Rufnummer 244 48 1000 geben.

(fj/L'essentiel)