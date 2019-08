Bürgermeister bedienen Schueberfouer-​​Besucher

«Letztes Jahr habe ich Pommes Frites serviert, dieses Jahr Bier», lächelt Yves Kaiser, Bürgermeister der Stadt Kiischpelt, der am Dienstagnachmittag seinen Dienst im Schwarzwaldhaus angetreten hat. Wie er nahmen an diesem Dienstag rund dreißig Bürgermeister am Bürgermeistertag auf der Schueberfouer teil. Für einen Abend zogen sie weiße Schürzen an, um in den Restaurants für einen guten Zweck auszuhelfen.

Im Schwarzwaldhaus ist Franck Conrad (Helperknapp) in diesem Jahr zum ersten Mal dabei. «Es ist sehr heiß im Inneren und der Service ist ziemlich stressig. Aber ich helfe, so viel ich kann», berichtet er. Roberto Traversini, der Bürgermeister von Differdingen hilft in der Crêperie Bretonne mit. «Ich habe das Gefühl, dass ich mehr helfe als nur zu arbeiten. Aber ich habe mich auf die Tischreinigung spezialisiert», lacht Traversini.

Die Bürgermeister erledigten ihre Aufgaben als Kellner für einen Abend mit Bravour. Ihre Gehälter werden als Spende an das Luxemburger Rote Kreuz ausgezahlt.

(Ana Martins/L'essentiel)