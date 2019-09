Brandschutz: Sicherheit wird groß geschrieben

Artikel per Mail weiterempfehlen

Laut Cédric Gantzer aus der Leitung von CGDIS sind Brände in Tiefgaragen «selten». Und doch ereignete sich am Montag auf dem Parkplatz Rousegäertchen in der Hauptstadt solch ein spektakulärer Brand. Zum Glück wurde niemand verletzt, als fünf Autos den Flammen zum Opfer fielen.

Um diese Art von Vorfällen zu vermeiden, ist jede Tiefgarage mit mehreren Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. Einer der wichtigsten Bausteine dabei ist der «Sprinkler», eine automatische Feuerlöschanlage, die ab einer bestimmten Temperatur aktiviert wird, erklärt ein Mitarbeiter von Indigo Park Luxemburg.

Jährliche Kontrollen erhöhen die Sicherheit

«Dazu kommen Brandmelder, die automatisch an eine Zentrale angeschlossen sind, Kohlendioxidmelder, Feuerlöscher und Brandschläuche. Auch Brandschutztüren sind installiert», erläutert er das Sicherheitskonzept weiter.

Alle diese Sicherheitseinrichtungen werden jedes Jahr von einer zugelassenen Stelle überprüft. Aber die Überalterung von Parkhäusern kann Auswirkungen haben. «Die Anlagen sind auf dem neuesten Stand, aber die Anforderungen waren nicht unbedingt die gleichen, als die Betriebsgenehmigung für die alten Parkhäuser erteilt wurde.»

(th/L'essentiel)