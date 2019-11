Shopping-​​Wahnsinn hat in Luxemburg bereits begonnen

Unschlagbare Rabatte locken an diesem besonderen Tag nach Thanksgiving in den USA und in anderen Teilen der Welt schon seit Jahren viele Menschen in die Läden. Am Black Friday herrscht jeweils Chaos pur. Tausende prügeln sich hier um die besten Angebote. In Luxemburg sind Geschäftsinhaber zum Teil ungeduldig – und bieten schon seit Anfang dieser Woche Schnäppchen an. In einigen Geschäften herrscht sogar ein ganzer Black Month (Schwarzer Monat).

«Wir haben mit den Sonderangeboten bereits an diesem Montag gestartet», erzählt Marisa, eine Verkäuferin im Belval Plaza, die diese schwarze Woche nicht mit zusätzlichem Stress in Verbindung bringt, ganz im Gegenteil: «Es ist super für uns, es bringt uns viele Kunden.»

«Wir müssen personell mehr als perfekt aufgestellt sein»

An diesem Tag am Ende des Jahres wirft zwar jeder Händler mit Sonderangeboten um sich, am Ende bekommt aber nur der Anbieter mit den größten Preisnachlässen die Aufmerksamkeit. Die Händler setzen sich also gegenseitig unter Druck. Das wiederum wirkt sich negativ auf die Margen aus. Sprich: Die Umsätze klettern nach oben, die Gewinne sinken aber. «Deshalb fangen viele einfach schon früher mit den Sonderangeboten an», sagt Jennifer, Verkäuferin in einem Dessousgeschäft. Hier ist die Wäsche bereits seit Mittwoch beim Preis runtergegangen.

Auch wenn der Schwarze Freitag Überstunden für die Angestellten bedeutet – denn die Mitarbeiter wissen sehr wohl, dass der größte Ansturm gegen Freitagabend kommen wird – sind sie gut vorbereitet: «Es ist der wichtigste Tag des Jahres. Wir müssen personell mehr als perfekt aufgestellt sein, um auch in Bezug auf die Sicherheit, bei Unannehmlichkeiten oder falls irgendetwas aus dem Ruder läuft, den Überblick zu behalten», sagt Gregory, der in einem großen Multimedia-Markt arbeitet. Er betrachtet den Schwarzen Freitag als «hart, aber vor allem ist das Ganze irgendwie ja auch ein großer Spaß».

(sl/fj/L'essentiel)