Chamber beschließt Gesetz für «Mini-​​Kitas»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Kinderbetreuung in Luxemburg wird ausgebaut. Die Abgeordneten verabschiedeten an diesem Donnerstag das Gesetz zur Eröffnung von «Mini-Kitas». Diese neue Form der Kinderbetreuung soll es ermöglichen, die Zahl der landesweit verfügbaren Plätze zu erhöhen.

Eltern sollen Schülerinnen und Schüler vertreten



Die Abgeordneten verabschiedeten am Donnerstag außerdem ein Gesetz zur Gründung einer nationalen Vertretung der Eltern von Schülern, um sie stärker in das Bildungssystem zu integrieren und «eine Gemeinschaft rund um die Schule zu errichten». Zwölf Elternvertreter werden drei Jahre im Amt sein und in Kontakt mit dem Ministerium stehen. Damit können sie sich zu den Entwürfen für ein Bildungsgesetz äußern.





Die Mini-Krippen sollen von zwei Personen geleitet werden: einem diplomierten Erzieher und einer ausgebildeten Tagespflegeperson. Jede «Mini-Kita»-Struktur kann maximal elf Kinder betreuen, jedoch nicht mehr als vier Babys unter einem Jahr. Außerdem sollen die Öffnungszeiten der «Mini-Kitas» flexibler sein als in der «Maison Relais» oder in Kinderkrippen. Vielbeschäftigte Eltern könnten ihren Nachwuchs von 5 Uhr bis 23 Uhr zur Betreuung abgeben.

Derzeit werden rund 52.000 Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren von einer ausgebildeten Aufsichtsperson betreut.

(L'essentiel)