«Was wir erreicht und geplant haben, ist enorm»

L'essentiel: Wie bewerten Sie die Arbeit der ersten Regierung, in der ihre Partei mitwirkte?

Zu den von Déi Gréng vorgeschlagenen Maßnahmen gehört die Legalisierung von Cannabis als Genussmittel. «Cannabis wurde in vielen wissenschaftlichen Studien verteufelt. Die Pflanze kann in der Medizin, im Gebäude als Isolierung oder zur Herstellung von Kleidung verwendet werden. Danach müssen wir vorbeugen, was nicht bedeutet, dass ich alle ermutigen möchte, Cannabis zu konsumieren. Aber die Politik der Bestrafung von Drogen ist zum Scheitern verurteilt. Und wenn man Cannabis legalisiert, durchkreuzt man die Schweinereien des mafiösen Drogenmarkts», betont Bausch.

François Bausch: Es ist uns gelungen, viele Vorurteile abzubauen. Viele glaubten nicht daran, dass Déi Gréng wichtige nationale und internationale Probleme bewältigen können. Wir konnten unsere Anliegen allerdings durchsetzen. Was wir in Sachen Infrastruktur geplant und erreicht haben, ist enorm. Gleiches gilt für die Umwelt, wo Carole Dieschbourg viele wichtige Gesetze erlassen hat, und für soziale Fragen, wo Félix Braz viel bewirkt hat. Die Menschen erkennen unsere Arbeit an.

Die Straßen sind allerdings weiterhin überlastet, der Verkehr auf den Schienen läuft oft nicht glatt.

Wir haben nie versprochen, dass wir die Verkehrsprobleme in einer einzigen Legislaturperiode lösen können. Wir wollten nach der Wahl einen langfristigen Plan auf den Weg bringen, der sie in den Griff bekommt. Viele Menschen sind der Meinung, dass unsere Verkehrsstrategie «MoDu 2.0» das richtige Konzept ist. Wenn die Menschen wollen, dass diese Strategie, für die unsere Partei verantwortlich ist, erfolgreich ist, müssen sie diese Partei bei den Wahlen stärken.

Was ist Ihr Hauptziel im Hinblick auf die Mobilität für die kommenden Jahre?

Der Ausbau des Schienennetzes. Wir haben 1,7 Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode investiert und ein Investitionsprogramm in Höhe von zwei Milliarden Euro bis zum Jahr 2023 auf den Weg gebracht. Ein gigantisches Projekt, das unter anderem vorsieht, den Verkehr ab Bettemburg zu verdoppeln und den Luxemburger Bahnhof zu vergrößern. Am 15. Oktober werden die CFL Züge und Wagons im Wert von 400 Millionen Euro kaufen. Dadurch wird die Anzahl der Plätze für die Fahrgäste verdoppelt. Wir werden auch die Tram weiter ausbauen. Wenn wir mit dieser Geschwindigkeit weitermachen können, verbessert sich die Situation im Verkehr von Jahr zu Jahr. Bis 2022, 2023 werden wir einen qualitativen Sprung im Bereich der Mobilität erleben.

Was sollten die Prioritäten der nächsten Regierung sein?

Das Thema nachhaltige Entwicklung ist für alle anderen Bereiche von größter Wichtigkeit, auch für Wirtschaft und Soziales. Die Länder, die bei der Bekämpfung des Klimawandels an vorderster Front stehen, werden die Technologien der Zukunft entwickeln und somit einen enormen Wettbewerbsvorteil haben. Es entstehen dadurch große Chancen für Luxemburg.

Forschung ist der Schlüssel?

Ja, die Mobilität zum Beispiel wird sich grundlegend ändern und zu einem sehr wichtigen Faktor der Entwicklung unserer Wirtschaft. Luxemburg verfügt über viele Eigenschaften, um davon profitieren zu können. Mit der Sensibilität und dem Know-how von Déi Gréng ist dies eine Riesenchance für das Land.

Das Programm ihrer Partei ist nicht nur auf die Themen Umwelt und Mobilität beschränkt. Welche Art Gesellschaft stellen Sie sich für die Zukunft vor?

Wir müssen die Aufgeschlossenheit bewahren, die das Land in den letzten 100 Jahren hatte. Die gute wirtschaftliche und materielle Situation, die wir heute haben, ist das Ergebnis dieser Öffnung nach außen. Das einzige Problem ist die Geschwindigkeit, mit der das Land wächst. Wir können nicht alle sechs, sieben Jahre um 100.000 Einwohner wachsen. Sowohl in Bezug auf die Infrastruktur als auch auf die Integration können wir das nicht bewältigen. Die Lösung liegt aber nicht in der Abschottung, sondern in einem guten Management.

Wie kann dieses Management aussehen?

Im Bereich der Raumordnung haben wir eine nachhaltige Vision des Landes entwickelt, die uns dabei helfen wird, viele Probleme zu lösen. Mit ihrer Hilfe sehen wir, wo wir was aufbauen müssen, wo beispielsweise Wohnungen gebraucht werden. Ich sehe viele Bereiche, in denen wir viele Möglichkeiten haben das umzusetzen, was in der Rifkin-Studie beschrieben wird: in der Nahrungsmittelproduktion, beim Thema erneuerbare Energien, aber auch in der Mobilität, beim nachhaltigen Bauen und in der Forschung. Wenn wir diesen Weg gehen und unsere Offenheit bewahren, kann das Land optimistisch in die Zukunft blicken.

Können die Kraftstoffe in Luxemburg noch lange unterbesteuert bleiben?

Nein, auf keinen Fall. Der Verkehrssektor muss die größten Anstrengungen beim Umstieg von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien unternehmen. Öl ist eine Ressource, die früher oder später zur Neige geht. Wir haben noch eine Übergangsphase von zehn bis 15 Jahren für den Umstieg. In der nächsten Legislaturperiode muss eine Strategie festgelegt werden, um von der Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen und dem Tankstellentourismus wegzukommen.

Erlaubt der Klimawandel einen sanften Umstieg?

Der Zeitraum beträgt noch etwa 25 Jahre. Wenn wir in dieser Zeit unser Verhalten, unseren Lebensstil und unsere Produktion nicht grundlegend auf globaler Ebene ändern, werden wir große Probleme bekommen.

Können wir diese Probleme überhaupt noch abwenden?

Wir müssen. Ich bin optimistisch und werde dafür kämpfen.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)