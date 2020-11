Unfälle legen Luxemburger Berufsverkehr lahm

Für den Weg zur Arbeit mussten viele Autofahrer am Dienstagmorgen mehr Zeit einplanen. Mehrere Unfälle sorgten t für Staus. Betroffen waren auch die A1 und die A6: Zwei Unfälle legten den Verkehr rund um die Hauptstadt lahm.

Zwei Lastwagen und ein Pkw kollidierten auf der A1 auf Höhe der Ausfahrt Sandweiler/Hamm in Fahrtrichtung Trier. Die rechte Fahrspur und der Seitenstreifen mussten in der Folge gesperrt werden, wodurch ein sieben Kilometer langer Stau entstand. Dadurch wurde auch der Verkehr auf der A3 in Fahrtrichtung Luxemburg-Stadt bis zum Gaspericher Kreuz massiv gestört.

Zu einem zweiten Unfall kam es auf der A4 zwischen Esch/Alzette und der Hauptstadt. Auch hier staute sich der Verkehr auf fünf Kilometern. Gegen 9.15 Uhr waren die Autobahnen wieder frei.

(L'essentiel)