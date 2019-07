Polizei bietet Check-​​Up für Wohnmobile an

Die Verkehrspolizei bietet am Donnerstag auf ihrem Gelände in Bartringen eine Wohnwagen-Inspektion an. Dieser Service ist kostenlos. Camper, die sorglos in den Urlaub starten wollen, sollten sich zwischen 9 und 13 Uhr in der Rue de Luxembourg 10 einfinden.

Neben der Überprüfung der Fahrzeuge können sich die Nutzer auch über die Sicherung von Lasten, Reifen oder über die nötigen Fahrzeugpapiere informieren.

(mm/l'essentiel)