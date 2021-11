«Es ist ein tolles Gefühl, die Maske abzunehmen»

«Die Mehrheit unserer Kunden ist geimpft. Wir mussten nur heute Morgen ein amerikanisches Paar abweisen», erzählt der Kellner einer Bar in der Hauptstadt. «In Stoßzeiten könnte der CovidCheck aber zeitraubend sein», gibt er zu bedenken.

«Die Restaurantbesitzer passen sich an, und die Kunden spielen das Spiel mit», fasst ein Restaurantbesitzer die Situation zusammen. Ein anderer hat die Nase voll. «Wir haben geschlossen und wieder geöffnet, wenn wir darum gebeten wurden. Wir haben uns an alle Änderungen der Maßnahmen seit Beginn der Pandemie angepasst. Aber es wird Zeit, dass wir eine Lösung für das Virus finden und dass sich der Staat ein bisschen mehr um unsere katastrophalen Finanzen kümmert», sagt er.

CovidCheck auch in manchen Büros

Kellner Marcos ist im Gastraum erleichtert. «Als Kellner ist es ein tolles Gefühl, die Maske abzulegen!» Agathe, 25 Jahre alt, sitzt mit Freunden am Tisch und lässt ihren QR-Code validieren. «Es hat uns ermöglicht, in einem Club zu feiern, ohne Abstand halten zu müssen. Es ist gut, dass er generalisiert wird.»

Einige der Kunden, die den Feiertag am Montag zum Ausgehen genutzt haben, werden sich am Dienstag auch im Büro dem CovidCheck unterziehen müssen, denn auch Arbeitgeber dürfen diesen nun umsetzen. So bei der 25-jährigen Marianthi. «Aber mein Arbeitgeber bietet ungeimpften Kollegen den kostenlosen PCR-Test an. Ich denke, es ist nur fair, dass er die Kosten trägt», sagt sie. «In Luxemburg, wo die Mitarbeiter von überall her kommen, verhindert diese Maßnahme, dass sich das Virus verbreitet», fügt ihre Freundin Joanna hinzu.

(Séverine Goffin/L'essentiel)