«Nova Find» soll Fundsachen bei der CFL besser ordnen

Bis zu 10.000 Gegenstände werden jedes Jahr in den Zügen der CGL verloren oder gefunden. «Seit Juni 2020 nutzt die CFL eine vernetzte Software-Lösung, um die Verwaltung von verlorenen und gefundenen Gegenständen zu erleichtern», erklärt Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) in einer parlamentarischen Antwort an die Abgeordneten Lydie Mutsch und Cécile Hemmen (LSAP).

Dank des Computer-Tools «Nova Find», das auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Einsatz kommt, werden als verloren gemeldete Gegenstände schnell mit dem Fundbüro abgeglichen und anschließend eingelagert. Tatsächlich finden lediglich 40 Prozent der Gegenstände wieder den Weg zu ihren ursprünglichen Eigentümern. Nach zwei Monaten der Lagerung werden sie für wohltätige Zwecke freigegeben.

Die Corona-Krise hat auch im Bereich Fundsachen ihre Spuren hinterlassen. Vor März 2020 wurden 800 Objekte von der CFL bearbeitet, also ein Jahresdurchschnitt von rund 9600 Objekten. Seit der Einführung der neuen Software im Juni 2020 wurden bis zum 30. April 2021 bisher 3540 Fälle bearbeitet. Weniger Fahrgäste in den Zügen (laut einer Eurostat-Studie in Minus von 78 Prozent) bedeuten logischerweise auch weniger Fundsachen, entsprechend sind die Zahlen um mehr als 50 Prozent gesunken.

(fl/L'essentiel)