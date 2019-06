Luxemburg will Bier mit regionaler Gerste brauen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Nationalbrauerei will für ihr Funck-Bricher in Zukunft Gerste aus der Region verwenden. Etwa dreißig Hektar wurden gesät, die Hälfte im Norden des Landes und die andere Hälfte in Wallonien (Belgien).

Damit sollen 60 Tonnen Bio-Gerste pro Jahr zur Verfügung stehen. Für die Produktion des gesamten Sortiments, inklusive Bofferding und Battin, würde die Brauerei dagegen 3000 Tonnen pro Jahr benötigen.

Derzeit wird die Gerste auf dem europäischen Markt eingekauft. Im Frühjahr 2020 soll dann das regionale Getreide in die Rezeptur für das Funck-Bricher aufgenommen werden.

(mv/L'essentiel)