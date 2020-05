Amazon zahlt 250 Millionen an Luxemburg zurück

Luxemburg hat von Amazon 250 Millionen Euro unerlaubte Beihilfen zurückgefordert. Das teilt Finanzminister Pierre Gramegna (DP) am Donnerstag in einer parlamentarischen Antwort an den Abgeordneten David Wagner (Déi Lénk) mit. Das Geld sei in Erwartung eines entsprechenden Urteils des Europäischen Gerichtshofs auf ein Treuhandkonto eingezahlt worden.

Die Europäische Kommission hatte im Oktober 2017 entschieden, dass der US-Handelsriese von einem unzulässigen Steuervorteil profitiert hatte. Die Kommission hat daraufhin das Großherzogtum angewiesen, das Geld zurückzufordern. «Diese Praxis ist nach den EU-Beihilfevorschriften illegal, weil sie es Amazon ermöglichte, deutlich weniger Steuern zu zahlen als andere Unternehmen», argumentierte die Europäische Kommission seinerzeit. Die von Luxemburg eingeführte Praxis sei daher als «illegal» eingestuft worden, da die Höhe der Lizenzgebühren «nicht der wirtschaftlichen Realität entspreche»

Luxemburg wollte die Entscheidung der Kommission nicht akzeptieren und zog dagegen vor den Europäischen Gerichtshof. Das Großherzogtum wandte sich gegen die Darstellung der Kommission, man habe Amazon «einen selektiven Vorteil» gewährt. Die richterliche Klärung steht noch aus.

(jg/L'essentiel)