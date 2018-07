LSAP fordert 38-​​Stunden-​​Woche und 30 Tage Urlaub

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es war ein langer Abend für die Parteimitglieder der LSAP. Die Sozialdemokraten haben sich im Tramsschapp versammelt, um das Wahlprogramm vorzustellen, mit dem sie in die Parlamentswahlen im Oktober einziehen wollen. Und das enthält einige Überraschungen. Die Sozialistische Jugend konnte trotz einiges Widerstands durchsetzen, dass eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre ins Programm aufgenommen wurde.

Auch die Forderung, öffentliche Verkehrsmittel dauerhaft kostenlos zu machen, war vorher nicht absehbar. Allerdings ist dies auch an die Bedingung geknüpft, « dass sich das Verkehrsangebot qualitativ und quantitativ zufriedenstellend entwickelt», sagt der Abgeordnete Alex Bodry.

Auch Parteichef Etienne Schneider, seines Zeichens Wirtschaftsminister, hatte noch eine Überraschung auf Lager. So fordert er im Wahlprogramm, die Wochenarbeitszeit von 40 auf 38 Stunden abzusenken, ohne dass dadurch das Einkommen geschmälert werden solle. Ziel dieser Maßnahme sei es «die in den letzten Jahren beobachteten Produktivitätsgewinne auszugleichen», heißt es im Programm. Zusätzlich zur Reduzierung der Arbeitszeit fordert die LSAP einen längeren bezahlten Urlaub im privaten Sektor. Dieser solle jährlich sechs Wochen betragen.

Mehr Urlaub, mehr Mindestlohn und Vollbeschäftigung

Die Einführung soll schrittweise über die nächsten fünf Jahre erfolgen, heißt konkret: ein Tag Urlaub mehr pro Jahr. Zu einem bedingungslosen Grundeinkommen konnte sich die Partei allerdings nicht durchringen. Arbeitsminister Nicolas Schmit sagte hierzu: «Trotz der fortschreitenden Digitalisierung gibt es genug Platz für alle auf dem Arbeitsmarkt. Wir sollten nicht vergessen, dass das ‹A› in LSAP für Aarbecht steht.» Die LSAP hält also an dem Konzept der Vollbeschäftigung fest.

Außerdem kündigte Wirtschaftsminister Schneider an, seine Partei werde für eine Anhebung des Mindestlohns um «wenigstens 100 Euro netto pro Monat» eintreten. Mit der LSAP solle es weiterhin keine Änderung an dem System der Lohnindexierung und keine Erhöhung des Renteneintrittsalters geben.

(Patrick Théry/L'essentiel)