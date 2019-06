«Als ich die Spezialeinheit sah, war mir alles klar»

Es war 15.20 Uhr am Dienstag, als der 25-jährige Cédric sein Haus wieder verlassen konnte. Der junge Mann hatte mehr als drei Stunden in seiner Wohnung in der Rue de Mathendahl in Niederkorn ausgeharrt. In einer Nachbarwohnung hatte sich ein bewaffneter Mann verschanzt und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

«Vor einiger Zeit hatte die Polizei hier bereits bei einem Drogeneinsatz eingegriffen, aber es ist eigentlich ein recht ruhiges Viertel. Als ich die Spezialeinheiten ankommen sah, begriff ich sofort, dass etwas nicht stimmte», erzählt Cédric L'essentiel. «Ich war zu Hause und wir wurden nur aufgefordert, die Wohnung auf keinen Fall zu verlassen», fährt er fort. Dann stürmten die Einsatzkräfte die Nachbarwohnung gegen 15 Uhr.

«Täter ist bekannt»

«Ich sah, wie die Polizisten ihre Positionen einnahmen, dann hörte ich massiven Lärm. Es war beeindruckend, aber zu keiner Zeit fühlte ich mich unsicher», sagt der Luxemburger. Schließlich ergänzt er noch, dass er den Täter kenne: «Er ist ein Nachbar, hier sehr bekannt für verschiedene Belästigungen. Ich sah ihn im Polizeiauto.» Die luxemburgische Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.

Die luxemburgische Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. Die Waffe wurde beschlagnahmt. Laut Angaben der Behörde seine keine Schüsse gefallen. Verletzte habe es auch nicht gegeben. Der 61-jährige Täter werde am Mittwochmorgen vom Untersuchungsrichter angehört.

