Der «Fraestreik» färbte Luxemburgs Straßen lila

«Solidarität – mit den Frauen der Welt!» Das skandierten die Demonstrierenden während des «Fraestreiks » (Frauenstreik), der zum Internationalen Frauentag am heutigen Montag, organisiert worden ist. Über 1200 Männer, Frauen und Kinder haben nach Angaben der Polizei daran teilgenommen. Mehr als die Police Grand-Ducale erwartet hatte. Um die Corona-Maßnahmen einzuhalten wurden Masken – dem Anlass entsprechend in lila – und Desinfektionsgel während des Marsches verteilt.

Über dem Zug, der am Luxemburger Bahnhof startete, schwebten lila Luftballons und Plakate mit diversen Slogans: «Vielfalt, Gleichheit, Einheit» oder «Nieder mit dem Patriarchat». «Ich bin für die nächste Generation hier», erklärte die 53-jährige Catherine, die mit ihrer 10-jährigen Tochter Mélodie gekommen war. «Ich bringe ihr bei, dass sie für sich selbst einstehen muss.» Ihre Tochter schien bereits Feuer für den Kampf gegen die Ungleichheit der Geschlechter gefangen zu haben. «Es sind immer Männer, nie Frauen», rief sie laut.

Line Wies, eine der Organisatorinnen von der Partei Déi Lénk, betont die Bedeutung der Veranstaltung inmitten der Pandemie: «Die Arbeit von Frauen, die an vorderster Front stehen, ist essenziell für die Gesellschaft.» Till, 17, nahm zum ersten Mal mit zwei Freunden teil und trug ein Schild mit der Aufschrift «Man in Solidarity». «Ich bin dafür, dass Frauen und Männer die gleichen Rechte in der Gesellschaft haben», erklärte er. Die Demonstration endete auf dem Place d'Armes, wo im Anschluss Reden und künstlerische Veranstaltungen stattfanden.

(L'essentiel)