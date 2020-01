Bericht wirft Schlaglicht auf die Zustände bei Hofe

Im vergangenen August ernannte die Regierung Jeannot Waringo zum «Sonderbeauftragten des Premierministers» am großherzoglichen Hof. Seine Aufgabe bestand darin, einen Bericht über die Art und Weise zu erstellen, wie der Hof sein Personal verwaltet. Elemente dieses Berichts sind am Freitag in einem Bericht des Magazins Land durchgesickert. Und diese ersten Schlussfolgerungen sind für den Hof alles andere als schmeichelhaft, besonders die Großherzogin kommt darin nicht gut weg.

Sie wäre in der Tat «außer Kontrolle» und würde «tun, was sie will», so die Wochenzeitung, die schreibt, dass niemand es wagt, sich Maria Teresa entgegenzustellen, «weder der Hofmarschall, noch der Großherzog, noch der Stab». Der Einzige, der «es wagen würde, sich auf die Konfrontation einzulassen», wäre Premierminister Xavier Bettel, der diesen Bericht, der ihm in den kommenden Wochen vorgelegt werden sollte, haben wollte. Eine Entscheidung des Regierungschefs hätte im Übrigen «die Mauern des Palastes zum Zittern gebracht»: Im Gegensatz zu Jean-Claude Juncker hatte der Liberale aufgehört, regelmäßig mit der Großherzogin über aktuelle politische Ereignisse zu diskutieren.

Folgen für die Regentschaft

Dieser brisante Bericht könnte, sollten sich die Informationen des Landes bestätigen, die Monarchie Luxemburgs in eine schwere Krise stürzen. Nach Angaben der Zeitung, die Quellen innerhalb des Palastes zitiert, könnte Großherzog Henri sogar «abdanken», wenn das Dokument veröffentlicht wird. Der Erbgroßherzog Guillaume wäre dann schon wenige Monate vor der Geburt seines ersten Kindes in der Situation, das Amt seines Vaters übernehmen zu müssen.

Der Hof des Großherzogs arbeitet mit den ihm vom Staat zugewiesenen Geldern. Im Haushalt 2020 sind 10,6 Millionen Euro vorgesehen, insbesondere für Personalkosten. Dreh und Angelpunkt der möglichen institutionellen Krise ist also die Personalpolitik des Staatsoberhauptes. Im vergangen Sommer hatte ein Bericht von Reporter.lu, über den hohen Personal-Verschleiß des Hofes, für Schlagzeilen gesorgt. Dem Bericht nach seien ein Drittel der Mitarbeiter, etwas 30 Personen, des Hofes zwischen 2015 und 2019 entlassen worden oder hätten selbst gekündigt.

(jw/L'essentiel)