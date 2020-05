Die wichtigsten Infos und Zitate der Pressekonferenz

Am Montagabend sind Premierminister Xavier Bettel (DP) und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) vor die Presse getreten, um über den aktuellen Stand der Dinge und den weiteren Umgang mit den Anti-Corona-Maßnahmen zu informieren.

Dabei fand die Pressekonferenz in einem anderen Saal als gewohnt statt, in welchem auch wieder Journalisten vor Ort sein durften.

Wir haben die wichtigsten Infos und Zitate aus der Pressekonferenz:

Premierminister Xavier Bettel (DP)

• «Unser Land hat es gepackt das Schlimmste zu verhindern.»

• Über 3800 Infizierte in Luxemburg bei 48.000 Tests.

• Kein eklatanter Anstieg an Infektionen nach den ersten Lockerungsmaßnahmen vor 14 Tagen.

• 21 Patienten liegen weiterhin auf Intensivstation.

• Eine neue Phase ist nun möglich, die am 11. Mai starten soll.

• «Das heißt trotzdem, weiter diszipliniert zu bleiben.»

• «Es ist eine Zeit der Eigenverantwortung.»

• Das Prinzip des generellen Confinement soll aufgehoben werden.

• Soziale Kontakte sind wieder erlaubt. Besuch ist wieder erlaubt, aber limitiert auf sechs Leute. Der Mindestabstand von zwei Metern soll weiter eingehalten werden. Die Polizei soll in solchen Fällen nicht mehr kontrollieren.

• «Ich will nicht in einer Welt leben, in der Nachbarn bei der Polizei anrufen, wenn der Onkel zu Besuch ist. Wir setzen auf Eigenverantwortung.»

• Versammlungen von bis zu 20 Menschen sind draußen erlaubt, Mindestabstand soll eingehalten werden.

• «Soziale Kontakte sollen jetzt wieder möglich sein.»

• Sport (Reiten, Tennis, Golf) ist wieder erlaubt, aber keine klassischen Mannschaftssportarten.

• Die Geschäfte dürfen ab dem 11. Mai wieder alle öffnen, aber keine Bereiche, in welchen viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen (Casinos, Kinos, Bowling-Center,...).

• Auch Friseure dürfen ab dem 11. Mai wieder öffnen.

• Bibliotheken und Nationalarchive werden wieder öffnen.

• Details für die Maßnahmen werden bei der Regierungsrat-Sitzung am kommenden Mittwoch festgelegt. Betriebe können sich aber jetzt bereits auf die Öffnung am kommenden Montag vorbereiten.

• Die Gastronomie bleibt vorerst ausgeklammert: «Wir sind uns bewusst, dass es für die Horesca gerade extrem schwer ist.»

• Ab dem 1. Juni könnte die Gastronomie wieder öffnen, wenn die Zahlen positiv bleiben.

• Wo es möglich ist, soll Home Office weiter genutzt werden. «Home Office ist das beste Social Distancing für das Büro.»

• Alle Bewohner über 16 Jahre bekommen kostenlos 50 Masken zugeschickt.

• Auch Grenzgänger sollen 50 Masken kostenlos erhalten.

• Es können noch keine weiteren Lockerungen für den ersten Juni angekündigt werden. Er muss jetzt erst ab kommenden Montag analysiert werden, wie sich die gelockerten Maßnahmen auswirken.

Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP)

• «Corona hat seinen Tribut gefordert.»

• «Es ist noch nicht vorbei, wir sind noch mittendrin.»

• «Wir sind auf einem Niveau, dass uns erlaubt in eine zweite Phase vorzustoßen.»

• «Es ist ein Vorteil, dass wir die Risiken kennen.»

• «Unser Alltag wird ein neuer Alltag sein.»

• «Es ist noch immer Vorsicht geboten.»

• Verschiedene Berufsgruppen sollen weiterhin getestet werden. Dies sei Teil der Strategie.

• Der Einzelhandel wird der nächste Sektor, der durchgetestet werden soll. «Es bietet keine 100-prozentige Sicherheit, aber es hilft uns, Risiken zu verringern und vor allem den Virus besser kennen zu lernen.»

