«Wer sich Zutritt verschaffen will, wird das schaffen»

Hesperingen kennt dieser Tage nur eine Frage: Wie konnte ein kleines Mädchen am helllichten Tag in ihrer Schule Opfer eines sexuellen Übergriffs werden? Vor allem die Tatsache, dass der mutmaßliche Täter unbeobachtet die Grundschule betreten und sich in den Toiletten verstecken konnte, ist für viele Eltern unbegreiflich. In einem offenen Brief wendeten sie sich am Wochenende an Bildungsminister Claude Meisch (DP) und Bürgermeister Marc Lies (CSV).

«Wir sind alle schockiert», erklärt Letzterer am Montag gegenüber L'essentiel. Aufgrund der laufenden Ermittlungen könne er nicht ins Detail gehen, doch die Verantwortlichen von Schule, Polizei und Ministerium arbeiteten bereits an verschiedenen Maßnahmen. So gebe es Überlegungen, dass die Zugänge zur Schule künftig abgesperrt würden. Doch das bedürfe eines genauen Plans, in den sowohl städtische Mitarbeiter als auch die Lehrer integriert werden, um den Zugang zum Gebäude für Schüler und Berechtigte weiterhin zu gewährleisten. Den Vorwurf einiger Eltern, dass nicht offen kommuniziert worden sei, will Lies indes nicht gelten lassen. In Absprache mit allen Akteuren seien die Eltern gleich am Donnerstag und Freitag in zwei Schreiben informiert worden.

Claude Meisch verwies seinerseits auf die psychologische Unterstützungsgruppe, die von der ersten Stunde an im Einsatz gewesen sei und sich weiterhin um die Klasse des kleinen Mädchens, aber auch andere Klassen sowie die Lehrerschaft kümmere. «Ob es ein Problem beim Zugang zur Schule gab, werden die Ermittlungen zeigen», erklärt der Bildungsminister am Montag. Abhängig davon würden dann Maßnahmen ergriffen werden. Klar sei jedoch, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gebe: «Schüler und Lehrer gehen ein und aus – eine Schule lässt sich nicht wie ein Gefängnis kontrollieren. Wer sich unbefugt Zutritt verschaffen will, der wird das immer schaffen.»

(nm/L'essentiel)