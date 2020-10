20 Jahre gemeinsam an der Spitze des Landes

Es ist der 7. Oktober 2000, der Tag, an dem Großherzog Henri offiziell das Erbe seines Vaters Großherzog Jean antritt. Auch an diesem Tag ist Maria Teresa wie gewöhnlich an seiner Seite, beide lächeln und strahlen Stärke aus und das trotz der Aufgaben, die das Paar erwartet. Seit 20 Jahren sind beide im Volk beliebt, zahlreiche Luxemburger wollen stets bei offiziellen Anlässen einen Blick auf das Paar erhaschen. Mit ihrem Einsatz für Kranke, Kinder und Frauen hat sich das großherzogliche Paar einen Platz im Herzen der Luxemburger Bevölkerung gesichert.

Die beiden lernten sich während der gemeinsamen Schulzeit in Genf kennen und lieben. Am Valentinstag, dem 14. Februar 1981, gaben sie sich das Ja-Wort. Mit der Geburt von Erbgroßherzog Guillaume, fast genau neun Monate nach der Hochzeit am 11. November 1981, begann die großherzogliche Familie rasch zu wachsen. Sein Bruder Félix erblickte am 3. Juni 1984 das Licht der Welt. Louis (3. August 1986), Alexandra (16. Februar 1991) und Sébastien (16. April 1992) machten das Glück der Eheleute perfekt.

Durch die Geburt Gabriels am 12. März 2006 wird das royale Paar sechs Jahre nach der Amtseinführung zu Großeltern. 14 Jahre später sind beide vierfache Großeltern: Noah (21. September 2007), dann Amalia (15. Juni 2014) und Liam (28. November 2016). Anfang des Jahres 2020 machte die Nachricht Runde, dass mit Charles, dem ersten Kind von Erbgroßherzog Guillaume und seiner Frau Stephanie, die Thronfolge auch in der nächsten Generation gesichert ist. Der jüngste und bisher fünfte Enkel von Henri und Marie Teresa erblickt am 10. Mai 2020 das Licht der Welt.

(L'essentiel )