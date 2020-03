Und Action! – Auftakt des LuxFilmFest

Jede Woche geht Cassie (Carey Mulligan) in einen Club, wo sie vorgibt, sich zu betrinken. Jede Woche gibt ein Mann vor, sich um sie kümmern zu wollen. Vor allem aber möchten sie Cassie ausnutzen. In Promising Young Woman von Emerald Fennell spielt die britische Schauspielerin eine Frau, die von einem vergangenen Trauma heimgesucht wird. Als Folge greift sie räuberische Männer an, die das Pech haben, ihren Weg zu kreuzen. Der Film, der beim «Sundance Film Festival» für Furore sorgte, wird das zehnte LuxFilmFest eröffnen.

Virtual Reality als Schwerpunkt



18 immersive Virtual-Reality-Werke werden im Rahmen des Luxemburg City Film Festivals gezeigt. Die internationalen Experten, die am Freitag, zur dritten Ausgabe des «VR Day» zusammenkommen, werden sich mit aktuellen Themen und Trends befassen: Von immersiven Aufführungen bis hin zur Verwendung von künstlicher Intelligenz bei der Produktion. Das Festival wird in diesem Rahmen auch zum ersten Mal einen Wettbewerb veranstalten. Dieser ist immersiven Werken gewidmet. Die internationale Jury besteht aus drei Experten: Toby Coffey, Paola Gazzani Marinelli und Caroline Monnet. Elf Werke stehen insgesamt im Fokus, darunter «7 lives» von Jan Kounen.

Das luxemburgische Filmfestival bietet Ihnen auch in diesem Jahr wieder eine Vielzahl von Angeboten. Sie können in die traumhafte Welt von Roy Andersson mit seinem neuesten Film For Eternity eintauchen oder Downhill, das amerikanische Remake von Snow Therapy mit Will Ferrell, genießen.

190 Vorführungen für 127 Filme

Auch zwei französische Komödien sind mit dabei: In Énorme geht es um einen 40-Jährigen (Jonathan Cohen), der sich nie vorstellen konnte, Vater zu werden. Als er seine Meinung plötzlich ändert, pfuscht er mit der Pille seiner Frau (Marina Foïs) herum. In Effacer l'historique, dem neuesten Film des skurrilen Duos Benoît Delépine und Gustave Kevern, verbünden sich drei Nachbarn, um gegen die großen Internet-Konzerne vorzugehen.

Insgesamt 127 Filme werden bei 190 Vorführungen von Donnerstag, den 5. März, bis Sonntag, den 15. März, gezeigt. Vorsitzende der internationalen Jury ist die Filmemacherin Marjane Satrapi. Ihr neuer Film Radioactive wird außerhalb des Wettbewerbs präsentiert. Wer von den Besten der internationalen Filmszene lernen möchte, hat die Möglichkeit, einen Workshop oder eine sogenannte Meisterklasse zu besuchen: mit dem berühmten Filmemacher Costa-Gavras; einem der Pioniere des französischen Animationsfilms, Jean-François Laguionie; sowie mit dem Drehbuchautor, Anik Le Ray, wird Cineasten eine breite Auswahl an bekannten Namen angeboten.

