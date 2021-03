Der Staat hat seine Anteile an Paul Wurth verkauft

Die deutsche Gruppe SMS hat offiziell die 40-prozentigen Anteile des luxemburgischen Staates aufgekauft und hält nun 100 Prozent der luxemburgischen Gesellschaft. Das hatte Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) am Wochenende in den Medien verkündet. Gleiches tat die Generaldirektion von Paul Wurth, die dies am Montag durch eine interne Notiz an die Mitarbeiter bestätigte. Auch der LCGB teilte dies am Dienstag mit.

Der LCGB bedauert diesen «totalen Rückzug» und auch den «Rückzug aus dem Kapital eines Unternehmens mit einer derartigen Innovationskraft in der Welt des Stahls». Es geschehe zu einer Zeit, in der «die politische Führung versucht, alle innovativen Ansätze in Bezug auf die Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu fördern».

Paul Wurth ist auf dem besten Weg, das weltweite Kompetenzzentrum für die Entwicklung des Wasserstoffverfahrens zu werden, das allgemein als «Green Steel» bekannt ist. Diese Aussichten haben den LCGB ebenso beruhigt wie die Worte der SMS-Gruppe, die versprach, massiv zu investieren, die bis 2023 laufenden Sozialvereinbarungen nicht in Frage zu stellen und luxemburgische Manager in Schlüsselpositionen des Managements einzusetzen.

(L'essentiel)