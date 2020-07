Die Brasserie Guillaume öffnet im August wieder

«Sie freuen sich? Wir uns auch. Wir sehen uns am 1. August». Mit dieser kurzen Botschaft kündigte die Brasserie Guillaume am Donnerstagmorgen ihre Wiedereröffnung für den nächsten Monat an. Die Brasserie, die nach dem verheerenden Feuer am 10. Mai des vergangenen Jahres zerstört worden war, musste komplett neu aufgebaut werden.

Noch im Januar kündigte Luxemburgs Bürgermeisterin Lydie Polfer die Wiedereröffnung für Juni an, «wenn die Arbeiten so voranschreiten, wie wir es wünschen». Doch aufgrund der Coronavirus-Pandemie und der damit verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, mussten auch in der Brasserie die Arbeiten unterbrochen werden. Mehr als ein Jahr später kann die Institution im Zentrum der Hauptstadt wiedereröffnet werden – im Einklang mit dem Geist, der zuvor in diesem Raum herrschte. «Die Brasserie ist brandneu, bewahrt aber die Seele der alten Brauerei im Art-Déco-Stil», verriet die Bürgermeisterin L'essentiel.

Vous avez hâte ? Nous aussi. Rdv le 1er août. Publié par Brasserie Guillaume sur Mercredi 8 juillet 2020

(L'essentiel)