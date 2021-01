ULC warnt vor Betrug bei Handwerkern

Der luxemburgische Verbraucherverband, die Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC), warnt vor Betrügereien bei Hausreparaturen (Klempnerarbeiten, Schlosserarbeiten, Heizung) und stellt fest, dass die eingehenden Beschwerden zunehmen. Einige Unternehmen scheinen die Notlage und Dringlichkeit von Einzelpersonen auszunutzen, um überhöhte Preise für ihre Dienstleistungen zu verlangen. «Mehrere hundert Euro, tausend Euro oder mehr, egal ob das Problem gelöst ist oder nicht», so die ULC.

Die Verbraucher-Organisation hat im Jahr 2020 etwa 30 Fälle gezählt. Seit dem 4. Januar 2021 sind bereits ein halbes Dutzend Beschwerden eingegangen. Die Arbeiten «sind in der Regel schlecht ausgeführt, wenn sie nicht noch mehr Schaden anrichten...», fährt die ULC fort und weist darauf hin, dass die Betrüger nach ihrer Arbeit Druck auf ihr Opfer ausüben, damit es den geforderten Betrag in bar oder per Kreditkarte bezahlt. Außerdem weigern die entsprechenden Handwerker sich oft, eine Quittung für die geleistete Arbeit auszustellen - alles Anzeichen, die den Verbraucher alarmieren sollten.

Durch wechselnde Namen von Unternehmen, können Bewertungen in Suchmaschinen veraltet sein und dadurch den Verbraucher zusätzlich verwirren. Um unseriöse Anbieter zu entlarven, empfiehlt der Verbraucherverband unter anderem, sich an einen Fachmann der Branche zu wenden, der über öffentlich zugängliche Räumlichkeiten verfügt, und mehrere Angebote anzufordern. Hat der Verbraucher sich entschieden, sollte der Anbieter des Vertrauens alle wichtigen Angaben (Adresse, Umsatzsteuernummer) auf seiner Website veröffentlicht haben. Wenn der Preis übertrieben erscheint oder die Arbeit nicht oder schlecht ausgeführt wird, sollte der Verbraucher in jedem Fall die Zahlung verweigern. «So können Sie den geforderten Betrag später anfechten», so der Verbraucherverband.

(pp/L'essentiel)