François Bausch stellt Kodex der Polizei vor

Mitten in der Diskussion um gleich mehrere Affären innerhalb der luxemburgischen Polizei stellt der Minister für innere Sicherheit, François Bausch (Déi Gréng), an diesem Freitag den code de déontologie de la police vor. Das Timing ist schwierig, wie er selbst zugibt. »Zwar bezieht sich ein Artikel auf den Datenschutz, aber der Kodex wurde zu Beginn des Jahres in Auftrag gegeben», und damit vor dem Datenskandal, wie der Minister erklärt.

So geht der Kodex für die Polizei weder auf den Datenschutzskandal noch auf die Fälle von Polizeigewalt ein. Dabei gibt es hier mindestens drei wichtige Vorfälle zu nennen: Ein Beamter wurde nach dem Tod eines Mannes in Bonneweg am 11. April 2018 wegen Mordes angeklagt. Ein weiterer Polizist wurde nach dem Unfall bei Lausdorn wegen Totschlags angeklagt. In einem weiteren Fall wird ein Polizist beschuldigt, 2016 seine Schwester und ihren Partner vergiftet zu haben.

« Auch bei der Polizei gibt es Menschen, die glauben, über dem Gesetz zu stehen »

«Der Kodex ist nicht mit diesen Fällen verbunden. Er ist in erster Linie eine europäische Verpflichtung, aber er ist auch eine Notwendigkeit für unsere Gesellschaft. Denn die Polizei hat das Gewaltmonopol», sagt Bausch dazu. Der Verhaltenskodex bleibt bei allgemeinen Begriffen wie «Integrität, Unparteilichkeit, Professionalität, Dienstbereitschaft, Achtung der Menschenwürde».

Der interessanteste Punkt betrifft den Schutz von Whistleblowern. «Es geht darum, ihren Schutz zu gewährleisten», erklärt der Minister. «Wie in jedem Organ gibt es auch in der Polizei Menschen, die glauben, dass sie über dem Gesetz stehen, aber auch Polizisten müssen die Regeln respektieren», betont er. Wer auf Missstände hinweist, sei daher zu schützen.

Der Kodex wird Beamten bei der Ausbildung nahegebracht, soll aber auch im Alltag den Rahmen für die richtige Polizeiarbeit abstecken. Auch andere Organe sollen ähnliche Regelwerke bekommen. «Wir arbeiten an einem ähnlichen Projekt für die Armee. Auch andere Administrationen könnten folgen. Das Thema Interessenkonflikte zum Beispiel betrifft nicht nur die Polizei», sagt François Bausch. Welche weiteren Institutionen genau folgen sollen, erklärte er nicht.

