Luxemburg auf Platz 12 bei Arbeitslosen-​​Quote

Die Arbeitslosigkeit ist nicht nur in Luxemburg in den letzten Monaten zurückgegangen, sondern ganz Europa hat von einer guten Wirtschaftslage profitiert, wie eine am Freitag veröffentlichte Eurostat-Studie zeigt. Ende Januar lag die Arbeitslosenquote in den 28 Mitgliedsländern bei 6,5 Prozent und in den 19 Mitgliedern der Eurozone bei 7,8 Prozent und damit auf dem niedrigsten Stand seit Oktober 2008 vor der Finanzkrise.

In dieser Studie schneidet Luxemburg mit einer Arbeitslosenquote von 4,9 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung gut ab und liegt damit sogar leicht unter den offiziellen Zahlen von Adem (5,1 Prozent). Dieser Unterschied geht auf eine unterschiedliche Berechnungsmethoden zurück. Das Großherzogtum liegt in der europäischen Rangliste auf Platz 12, die Tschechische Republik (2,1 Prozent), Deutschland (3,2 Prozent), Ungarn und die Niederlande (je 3,6 Prozent) führen die Liste an.

Von den anderen Nachbarländern weisen Belgien (5,6 Prozent) und Frankreich (8,8 Prozent) eine höhere Quote auf als Luxemburg. Frankreich befindet sich am Ende der Liste und liegt nur vor Italien, Spanien und Griechenland.

(jg/L'essentiel)