Concorde-​​Räuber zu 22 Jahren Haft verurteilt

Wegen der tödlichen Schüsse, die im Juni 1997 auf einen Sicherheitsmann am Einkaufszentrum City Concorde in Bartringen abgefeuert wurden, ist am Dienstag der einzige Angeklagte in dem Fall in erster Instanz zu 22 Jahren Haft verurteilt worden. Das berichten mehrere Luxemburger Medien.

Damit fällt das Urteil der Richter am hauptstädtischen Bezirksgericht gegen Joël C. etwas milder aus, als die Staatsanwaltschaft mit 25 Jahren Haft gefordert hatte. Den Angehörigen des Opfers wurde zudem ein Schadenersatz in Höhe von insgesamt 62.500 Euro zugesprochen.

Am 24. Juni 1997 wurde der Geldbote von mehreren Tätern zunächst zu Boden geschlagen. Er hatte einen Koffer bei sich, in dem sich zwei Millionen Franc befunden hatten. Als er die Verfolgung aufnahm, feuerten die Täter die tödlichen Schüsse auf ihn aus ihren Fluchtwagen ab. Die Ermittler kamen Joël C. erst im Jahr 2010 durch eine DNA-Spur auf die Schliche. Er bestreitet bis heute, in die Schießerei verwickelt gewesen zu sein.

(sw/L'essentiel)