Sicherheitsniveau am lux-​​Airport deutlich erhöht

Auf dem Flughafen Findel werden die Abfertigungsanlagen für Aufgabegepäck modernisiert. Eine neue Abfertigungslinie sei eingerichtet worden, um die bisherige Ausrüstung zu ersetzen, und eine zweite werde derzeit installiert, so der Flughafen in einer Pressemitteilung. Die Änderungen entsprechen dem europäischen Plan, die Sicherheit auf Flughäfen zu verstärken, insbesondere im Hinblick auf Sprengstoffe.

Der neue Standard für das Gepäckfördersystem sollte eigentlich bereits im vergangenen September in Kraft treten, wurde aber aufgrund der Pandemie auf 2021 verschoben. Aber «der luxemburgische Flughafen ist pünktlich fertig» und das obwohl die Arbeiten in den vergangenen beiden Jahren schrittweise meist nachts durchgeführt wurden. Dadurch konnte der tägliche Betrieb am Flughafen wie gewohnt weitergehen, auch wenn es eine «immense technische Herausforderung» gewesen sei, so lux-Airport-Chef René Steinhaus.

Mit der neuen Technik kann der Flughafen deshalb in Zusammenarbeit mit Polizei, Zoll und der Luftfahrtbehörde das Kontroll- und Sicherheitsniveau deutlich erhöhen.

(nc/L'essentiel)