Luxemburg ist weniger streng als seine Nachbarn

Ob ein Besuch im Schwimmbad, im Museum oder im Kino: All diese Dinge sind in Luxemburg möglich, während sie nur wenige Kilometer weiter für unsere Nachbarn aus Deutschland oder Frankreich vorerst nur eine wage Erinnerung bleiben. Während die Menschen in Deutschland peu a peu wieder Lockerungen erhoffen dürfen, müssen unsere französischen Nachbarn um 18 Uhr wieder zu Hause sein und dürfen erst am nächsten Tag um 6 Uhr morgens das Haus wieder verlassen. Etwas flexibler geht es in Wallonien zu, wo die nächtliche Sperrstunde von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens gilt. Im Großherzogtum gilt die Beschränkung «nur» zwischen 23 Uhr und 6 Uhr morgens.

Um die Corona-Pandemie zu bekämpfen, haben Regierungen auf der ganzen Welt mehr oder weniger restriktive Entscheidungen für ihre Bevölkerungen getroffen – und Luxemburg scheint offenbar weniger streng zu sein als die meisten seiner Nachbarn. Seit März 2020 sammeln Forscher der Universität Oxford Informationen, die einen Vergleich der Maßnahmen in rund 180 Ländern der Welt ermöglichen. Dank der interaktiven Karten, die im «Oxford Covid-19 Government Response Tracker» (OxCGRT) enthalten sind, ist es möglich, die Entwicklung der Kennzahlen in jedem Land zu verfolgen.

Deutschland ist der restriktivste Nachbar

Anhand von 19 Kriterien bewerten die britischen Forscher den Schweregrad der Einschränkungen, die in drei Kategorien eingeteilt wurden: Schließungen von Einrichtungen (wie etwa Schulen), Reisebeschränkungen, wirtschaftspolitische Maßnahmen (Kurzarbeitergeld) und Gesundheitsmaßnahmen (Tests oder Impfungen). Basierend auf diesen Indikatoren geben die Forscher jedem Land eine Punktzahl zwischen Null und 100. Die Zahl 100 entspricht den strengsten Maßnahmen, wobei der europäische Durchschnitt, basierend auf den letzten verfügbaren Daten, bei 63,98 liegt.

Mit einem Wert von 55,56 liegt Luxemburg etwas unter dem europäischen Schnitt und auch niedriger als Frankreich (70,37) oder Belgien (60,19). Mit einem Durchschnitt von 77,78 ist Deutschland wohl der restriktivste Nachbar. Auf europäischer Ebene ist Weißrussland, wo Restaurants und Cafés geöffnet sind, das am wenigsten strenge Land (27,78). In Ländern wie Bosnien-Herzegowina oder Kroatien (43,52) sind die Maßnahmen ebenfalls lockerer. Im Gegensatz dazu ist Griechenland wesentlich strenger (88,89).

Doch auch im Großherzogtum wurden die Maßnahmen bis zum 2. April verlängert, obwohl Premierminister Xavier Bettel zugab, zu wissen, «wie schwer es sein kann». So wird in allen Ländern sehnlichst der nahende Frühling erwartet, verbunden mit der Hoffnung, dass die Restriktionen wieder gelockert werden.

(Inès Mangiardi/L'essentiel)