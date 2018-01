Luxemburger leisten sich drei Reisen im Jahr

Artikel per Mail weiterempfehlen

Vor zwanzig Jahren machten die Luxemburger im Durchschnitt zwei Mal im Jahr Urlaub. Heute ist die Zahl der jährlichen Reisen auf drei Mal pro Jahr angestiegen. Zudem geben sie heute insgesamt über eine Milliarde Euro für ihre Reisen aus. 1998 waren es dagegen «nur» 320 Millionen. Das gab Statec am heutigen Dienstag bekannt.

Stetig wachsende Bevölkerungszahlen, insgesamt mehr Auslandsaufenthalte, sowie der verstärkte Einsatz von Flugzeugen sind für den immensen finanziellen Anstieg verantwortlich. Auch die Reiseziele der Luxemburger haben sich verändert. Während 63 Prozent der Einwohner immer noch gerne nach Frankreich reisen, verbringen 57 Prozent ihren Urlaub in Deutschland. Auf dem dritten Platz der beliebtesten Reiseziele der Luxemburger liegt Spanien.

Auch die Art der Reisebuchung hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. So werden heute lediglich 16 Prozent aller Reisen im Reisebüro gebucht. Vor 20 Jahren waren es fast doppelt so viele.



(NC/L'essentiel)