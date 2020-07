Luxemburg ist Musterschüler beim Batterie-​​Recycling

Luxemburg ist ein Musterschüler, wenn es um Batterie-Recycling geht. Insgesamt werden 67 Prozent der verbrauchten Energieträger korrekt recycelt, so eine von Eurostat durchgeführte und am Montag veröffentlichte Studie. Insgesamt konnten im Jahr 2018 so 140 Tonnen Altbatterien wiederverwertet werden.

Damit liegt das Großherzogtum an dritter Stelle und deutlich über dem europäischen Durchschnitt (48 Prozent). Nur Kroatien (96 Prozent) und Polen (81 Prozent) schneiden besser ab. Auf europäischer Ebene ist die Recyclingrate in wenigen Jahren von 31 Prozent auf 48 Prozent sprunghaft angestiegen. Die meisten Länder bieten Sammelstellen an verschiedensten Orten an, wo gebrauchte Batterien abgegeben werden können.

Die Grenznähe könnte sich im Fall von Luxemburg auf die Daten auswirken, da hier recycelte Batterien theoretisch aus anderen Ländern stammen könnten.

