Alex Bodry nimmt Abschied von der Politik

Nach 35 Jahren in der Politik legte am heutigen Freitagmorgen Alex Bodry alle Karten auf den Tisch. In einer letzten Pressekonferenz kündigte der 61-Jährige seinen Rückzug aus der Politik an. Der LSAP-Politiker, der demnächst dem Staatsrat beitreten wird, bekleidete während seiner politischen Karriere mehreren Ministerposten, diente in vier Legislaturperioden als Abgeordneter und war von 2004 bis 2014 LSAP-Fraktionschef und gleichzeitig Bürgermeister von Düdelingen.

«Aus meiner Zeit als Minister für die Polizei- und Sicherheitskräfte nehme ich die Zusammenlegung von Gendarmerie und Polizei mit», sagte Bodry. Der Minister erwähnte außerdem «erfolgreiche Maßnahmen» bei der Energienutzung, dem Gewässerschutz und der Abfallverwaltung, die er während seine Zeit als Umweltminister ergriff und die nach Bodrys Ansicht, Luxemburg große Fortschritte brachten Als ehemaliger Bürgermeister der Stadt Düdelingen ist er stolz darauf, dem Stadtzentrum ein neues Gesicht verliehen und zum Bau des Sportzentrums beigetragen zu haben.

«Zeit für neue Gesichter»

In dieser Zeit hatte Bodry die Gelegenheit, mit zahlreichen politischen Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten – sowohl in Luxemburg als auch im Ausland. Ein Vorbild habe er nicht gehabt. Beeindruckt sei er aber von dem Luxemburger LSAP-Politiker Robert Krieps (1922-1990) gewesen. Dieser wurde während des Zweiten Weltkriegs in ein Konzentrationslager gesteckt. «Seine Art, gewisse Themen anzusprechen war beachtenswert», sagte der ehemalige LSAP-Fraktionsvorsitzende. Er erwähnte auch den ehemaligen deutschen Bundeskanzler Willy Brandt (1913-1992) und seine Politik, die den Grundstein zur Wiedervereinigung Deutschlands legte.

Mit seinem Rücktritt möchte Bodry vor allem «Platz für neue Gesichter auf der politischen Szene schaffen». Gesundheitliche Gründe hätten ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung gespielt. «Ein Politiker steht ständig unter Stress. Ab einem gewissen Alter, ist es besser, kürzer zu treten», sagte Bodry.

Auf die Frage, ob er daran denke, eine Biografie zu schreiben antwortete der ehemalige Abgeordnete humorvoll, dass eine solche «die bestehende luxemburgische Polit-Literatur nicht aufwerten würde». Der ausgebildete Jurist und ehemalige Anwalt zöge eher ein Buch über die politischen Einrichtungen des Landes. «Ich habe den Vorteil, sie von innen erlebt zu haben. Ich könnte deshalb einen interessanten Blickwinkel bieten», sagte er.

(Olivier Loyens/L'essentiel)