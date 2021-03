Statec steht vor schwieriger Prognose

Zur Vorstellung der mittelfristigen Vorhersage für das Großherzogtum konnten die Statistiker des Statec gleich mit einer guten Nachricht aufwarten. Wie aus den aktuellen Zahlen hervorgeht, ist das Wirtschaftswachstum im Großherzogtum weniger stark eingebrochen, als zunächst angenommen. Statt des bisher ermittelten Rückgangs zwischen 3,5 und 4,5 Prozent ist die Wirtschaft des Landes im Corona-Jahr nur um 1,3 Prozent geschrumpft. Gleichzeitig weisen die Statistiker allerdings daraufhin, dass die Vorhersage durch wachsende Ungewissheiten schwieriger geworden sei. Man untersuche derzeit mehrere Szenarien gleichzeitig, die sich an möglichen Entwicklungen der Pandemie orientieren.

Im mittleren Szenario würde das luxemburgische Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den Jahren 2021 und 2022 um 4 Prozent wachsen, bevor es sich mittelfristig auf einen Wert zwischen 2,5 und drei Prozent abschwäche. Die Statistiker sehen den Finanzsektor als kurzfristigen Profiteur einer Erholung, ehe andere Branchen das Ruder übernehmen könnten. Der Arbeitsmarkt leide auch noch 2021. Die Schaffung neuer Arbeitsplätzen könnte erst 2022 wieder deutlich zunehmen (+2,8 Prozent für die Gesamtbeschäftigung, verglichen mit 1,7 Prozent im Jahr 2021). Laut Statec würde dies jedoch nicht ausreichen, um die wachsende Zahl der Arbeitsuchenden aufzunehmen, so dass die Arbeitslosenquote im Jahr 2023/2024 auf 7 Prozent ansteigen könnte.

Keine Lohnerhöhung zu erwarten

Die Inflation könnte sich nach der Prognose 2021 bei 1,7 Prozent einpendeln, getragen durch die Erholung der Preise für Rohölprodukte. Danach dürfte sie sich bei etwa zwei Prozent stabilisieren, was für das Jahr 2022 eine Auslösung des Index bedeuten könnte. Die Löhne, die durch die Gesundheitskrise in Mitleidenschaft gezogen wurden, dürften mittelfristig nicht steigen.

In einem optimistischen Szenario, das die Aufhebung der Beschränkungen ab dem 2. Quartal 2021 vorsieht, würde sich das BIP um 7,1 Prozent erholen und die Beschäftigung um 2,5 Prozent steigen. In einem pessimistischen Szenario, in dem die Restriktionen das ganze Jahr 2021 hindurch in Kraft blieben, fällt das BIP hingegen um 0,5 Prozent. Die Beschäftigung würde aller Voraussicht nach stagnieren und die Arbeitslosigkeit stärker ansteigen. Oxford Economics, auf deren Daten die Statec-Prognosen beruhen, sieht für das optimistische Szenario eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit. Dagegen sei das schlechteste Szenario nur zu 15 Prozent wahrscheinlich.

