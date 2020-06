Kino bietet einen «Moment der Normalität»

«Vor der Corona-Pandemie sind wir mehrmals pro Woche gekommen. Es ist toll, wieder durch die dunklen Säle gehen zu können», sagten Amber und Lera, beide 14 Jahre alt. Sie haben sich am Mittwoch im Kinepolis Kirchberg das neueste Abenteuer von «Sonic» angesehen. «Wir mussten drei Sitze Platz zwischen uns lassen. Aber das ist schon okay, schließlich sind wir nicht zum Reden hier», sagten die Schülerinnen des Athénée.

Wie so vieles, sieht derzeit auch ein Kinobesuch völlig anders aus als sonst. An den Touchsreens im Foyer stehen Reinigunstücher bereit, eine Maske zu tragen ist Pflicht, in den Sälen gibt es Desinfektionsmittel. «Wir wollen unseren Kunden ein möglichst sicheres Erlebnis bieten», sagt der Inhaber Edgar da Mota.

«Wir sind bereit»

«Wir finden die Maßnahmen des Kinos angemessen. Sie stören uns nicht. Außerdem gibt es heute genug Platz», sagen die Cardosos, die mit ihren beiden Kindern gekommen waren. Das sieht auch der 33.jährige Francesco so: «Sobald man sitzt, darf man die Maske abnehmen. Ich habe während des Films nicht an das Virus gedacht.»

Für Edgar da Mota war der erste Tag ein Testlauf: «Wir wollten zunächst sehen, ob alles gut läuft. Und das hat es. Die Kunden halten sich an die Regeln. Wir sind also bereit für die kommenden Wochen.»

(Ana Martins/L'essentiel)