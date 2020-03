Temperaturen gehen wieder in den Sinkflug

Die Außentemperaturen werden in den nächsten Tagen nach der MeteoLux-Prognose deutlich sinken. Am Samstag wird die Temperatur am Nachmittag noch bis auf 16 Grad klettern, am Sonntag wird der Höchstwert dann fast zehn Grad niedriger liegen. Zu Beginn der neuen Wochen werden sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt herum bewegen mit Höchstwerten von sechs bis acht Grad am Nachmittag.

Am Himmel wird es bewölkter, nur am Sonntag wird mit leichtem Niederschlag gerechnet. Der Wind zieht am Ende des Wochenendes wieder an und kann Geschwindigkeiten von bis zu 60 Stundenkilometer erreichen.

(L'essentiel)