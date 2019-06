Fehlzeiten kosten den Staat 696 Millionen im Jahr

Mehr Mitarbeiter melden sich krank – aber die Fehlzeiten werden kürzer: Dieser Trend geht aus den Zahlen für krankheitsbedingte Fehlzeiten im Jahr 2018 hervor, die die Regierung am Freitag veröffentlichte. Zwischen 2017 und 2018 sind die Fehlzeiten um 6,6 Prozent von 3,64 auf 3,88 Prozent gestiegen. 55,8 Prozent der Mitarbeiter waren mindestens einmal im Jahr krankgeschrieben – mehr als noch 2017 (53,5 Prozent).

Zudem zeigte sich, dass Mitarbeiter häufiger ausfielen, so die Zahlen der inspection générale de la sécurité sociale. Auf der anderen Seite waren die einzelnen Krankheitsperioden nicht so lang: 7,97 in 2018 und 8,10 in 2017.

Große Unterschiede zwischen Branchen

Insgesamt steigt die Fehlzeitenrate sowohl bei kurzfristigen Krankmeldungen (21 Tage oder weniger) als auch bei langfristigen Ausfällen (22 Tage und mehr). Die ungewöhnlich lang anhaltende Grippewelle im Winter 2017/18 könnte den Anstieg der kurzfristigen Erkrankungen – gestiegen um 8,4 Prozent – erklären. Die Zahl der Langzeitkrankmeldungen hat sich seit 2013 erstmals wieder deutlich erhöht (+3,8 Prozent).

Zwischen den einzelnen Sektoren gibt es große Unterschiede aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsbedingungen und -kräfte. So variiert die Fehlzeitenquote zwischen 2,32 Prozent im Informations- und Kommunikationsbereich und 5,06 Prozent im Gesundheits- und Sozialbereich.

Arbeitnehmer aus Gesundheitssektor stärker betroffen

Der Anteil der Arbeitnehmer, die mindestens einmal krank waren, variiert von 42,9 Prozent in den Verwaltungs- und Betreuungsdiensten und bis zu 71,2 Prozent in der Gesundheits- und Sozialarbeit.

Dieser Trend hat Auswirkungen auf die Wirtschaft, sowohl für Arbeitgeber als auch für die Caisse nationale de santé (CNS): So stieg der Gesamtbetrag an finanziellen Ausgleichszahlungen zwischen 2017 und 2018 auf 696,4 Millionen Euro. Dies entspricht 2,56 Prozent des gesamten Arbeitnehmerentgelts in Luxemburg.

(jw/L'essentiel)