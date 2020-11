Richter kritisieren Corona-​​Ausnahmen für Gerichtssäle

Der Ansatz der im Justizwesen verfolgt wird sei schlicht «inakzeptabel». Zu diesem Urteil kommt die Vereinigung Luxemburger Richter «Groupement des magistrats luxemburgeois» (GML) in einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung. Sie kritisieren darin im besonderen die Ausnahmen, die im Änderungstext zum Covid-Gesetz vom 17. Juli 2020 beschlossen worden sind.

Nach dem Gesetzestext gelte in Luxemburgs Gerichtssälen nicht der ansonsten obligatorische Mindestabstand von zwei Metern. Die GML unterstreicht jedoch, dass auch in den Gerichtssälen ein Ansteckungsrisiko «unbestreitbar real» sei. Schließlich handele es sich um geschlossenen Räume, die gelegentlich sogar keinerlei Möglichkeit böten, diese angemessen zu lüften. Gleichzeitig seien in den Räumen über einen längeren Zeitraum mehrere Personen versammelt. Dies gelte gleichermaßen für die Strafjustiz, wie für die Rechtssprechung in Zivilsachen.

Keine Ausnahme von der Maskenpflicht

Das Gesetz sieht weiterhin vor, dass in den Gerichtssälen die Protagonisten ihre Masken ablegen dürfen, wenn ihnen vom Richter das Wort erteilt worden ist. Dies gelte gleichermaßen für die Prozessparteien, Rechtsanwälte, Zeugen, Dolmetscher und Sachverständige.

In der Begründung des Gesetzes heißt es, dass die Maske ausBequemlichkeit abgelegt werden dürfe. Schließlich können Wortbeiträge in Prozessen, insbesondere bei Plädoyers, einige Zeit in Anspruch nehmen. Für die Richtervereinigung ist die allerdings Komfort kein zwingender Grund. Schlussendlich diene das Masken tragen der öffentlichen Gesundheit, weshalb im Gerichtssaal keine Ausnahme von der Regeln gemacht werden sollte, heißt es in der Mitteilung weiter.

Aus diesem Grund fordert die Vereinigung, dass die Allgemeinen Regeln auch in den Gerichtssälen angewendet werden sollten. Der vorsitzende Richter könne dann im Einzelfall selbst entscheiden, ob er ausnahmsweise den Anwesenden erlaubt, dass diese ihre Masken ablegen dürfen. Das Justizministerium war am Dienstag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

(L'essentiel)