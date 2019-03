Arzneimittel können jederzeit knapp werden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Arzneimittelknappheiten – wie sie erst kürzlich in Frankreich stattgefunden haben – «sind in Luxemburg nicht ungewöhnlich und ihre Häufigkeit nimmt zu», beklagt der Luxemburger Apothekerverband. «Das kann bei verschiedenen Arten von Medikamenten passieren. Der letzte große Einbruch erfolgte Ende Dezember und betraf Grippeimpfstoffe während der Epidemie.»

Die Ursachen für diese Einbrüche bei der Arzneimittelversorgung können variieren: «Arzneimittel wie Impfstoffe werden nur auf Bestellung hergestellt. Wenn dieser zur Neige geht, muss man auf eine neue Produktion warten», erklärt einer der Großhändler in Luxemburg.

Lieferengpässe wirken sich auf Luxemburg aus

Für einige Arzneimittel schreiben die Herstellen Quoten pro Land vor, um die Entstehung eines Schwarzmarktes zu verhindern, heißt es weiter. Arzneien können in verschiedenen Ländern zu unterschiedlichen Preisen verkauft werden, und die Herstellern wollen verhindern, dass sie in Länder mit höheren Preisen exportiert werden. Schließlich könnte ein Hersteller auch schlicht ein Problem mit einer Produktionslinie haben.

«Ein Großteil der luxemburgischen Lieferungen wird in Belgien abgewickelt. Wenn es dort einen Engpass gibt, spiegelt sich das Problem in Luxemburg wider.» Das Gesundheitsministerium hat zu dem Thema noch keine Stellung bezogen, allerdings hat die Piratenpartei gerade eine parlamentarische Anfrage diesbezüglich an das Ministerium gesendet.

(Séverine Goffin/L'essentiel)