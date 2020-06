MeteoLux warnt vor Gewittern und Starkregen

Am Dienstagabend könnte es im Großherzogtum richtig ungemütlich werden. Bis etwa 22 Uhr kann es zu örtlich begrenzten Gewittern und starken Regenschauern in ganz Luxemburg kommen, so warnt MeteoLux.

So wird das Wetter!







«Schauer und Gewitter können lokal in kurzer Zeit erhebliche Niederschläge erzeugen», heißt es in der Vorhersage. Am späten Abend und über Nacht wird sich die Lage beruhigen, obwohl es am Mittwoch weiterhin Wolken und Regenschauer geben wird.

(L'essentiel)