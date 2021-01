Lkw-​​Fahrer muss fast 2000 Euro Strafe zahlen

Bei einer gemeinsamen Lkw-Kontrolle des Zolls und der SNCT ist ein Fahrzeug in der vergangenen Wochen wegen schwerster Sicherheitsmängel aus dem Verkehr gezogen worden. Als die Kontrolleure den Brummi auf der A1 unter die Lupe genommen hatten, stellten sie eine lange Liste an Mängeln zusammen.

Zunächst wog der Lkw 1480 Kilogramm zu viel. Außerdem war das Gespann um ganze 3,50 Meter zu lang und die Ladung, Baumstämme, nicht ausreichend gesichert. Später wurden Risse in der Karosserie des Lasters festgestellt. An einigen Rädern waren die Bremsen in einem sehr schlechten Zustand, an anderen fehlten sie komplett. Die Reifen waren zum Teil so weit heruntergefahren, dass bereits sie Stoffbandagen sichtbar waren. Eine Felge war lose. Und um dem ganzen die Krone aufzusetzen, verfügte der Fahrer weder über eine gültige Vignette noch über eine Erlaubnis, überhaupt Holz transportieren zu dürfen.

Die Rechnung, die der Fahrer dafür erhielt: Bußgelder in Höhe von zusammengerechnet 1870 Euro. Das Fahrzeug wurde sofort stillgelegt.

(jw/L'essentiel)