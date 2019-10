Luc Hoffmanns Traum vom Masterchef platzt

«Wir brauchen mehr Fleisch», befiehlt Luc Hoffmann seiner Kollegin in merklich nervöser Tonlage. «Du machst, was ich dir sage», kontert Leila. Die Anspannung der Kandidaten dürfte heute Abend keinem Zuschauer entgangen sein. Das Team um Hoffmann, zwei Männer und eine Frau, ließ statt Fäuste die Kochtöpfe fliegen. Doch am Ende reichte es nicht.

In den ersten beiden Folgen der dritten Staffel der Kochshow Masterchef, die am 30. September beim Bezahlsender Sky ausgestrahlt wurden, konnte der Hobbykoch aus Befort die Jury unter anderem mit einem Schokoküchlein mit flambierten Früchten und Vanillesoße überzeugen. In den Folgen drei und vier musste er nachsitzen, es gelang ihm dann aber schließlich doch noch, sich im Pressure Test durchzusetzen.

Heute Abend ging die kulinarische Filmreise mit zwei weiteren Folgen in die nächste Runde. Luc Hoffmann hatte seinen Fanclub zu einem Public Viewing ins Café Kleng Gemeng nach Mamer eingeladen. Er hatte es als erster Luxemburger geschafft, sich für Masterchef zu qualifizieren.

Als die Entscheidung fällt, geht ein Raunen durch das Lokal

Etwa 15 Leute saßen schließlich vor dem Bildschirm, als es um 20.15 Uhr hieß: «Willkommen bei der härtesten Kochshow der Welt.» «Das letzte Mal war ich sicher, dass Luc weiterkommt», sagt Laurent. «Aber es wird immer enger, die Konkurrenz ist stark», gibt er zu Bedenken. Er und Hoffmann kennen sich schon viele Jahre durch die Freiwillige Feuerwehr. «Luc war unser Gruppenleiter», sagt Laurent. «Als Koch kommt ihm das jetzt zugute, er muss in der Küche ja sagen, wo es langgeht.» Von Hoffmanns Kochkünsten ist auch Laurents Frau überzeugt. «Als sie noch klein waren, kam Luc immer und hat mit unseren Kindern gegrillt. Er wird es heute schaffen», sagt sie. Davon ist auch Cfl-Kollege Claude überzeugt, der bisher kein Public Viewing verpasst hat.

Doch der Abend nimmt eine überraschende Wende. Als die Entscheidung fällt, geht ein Raunen durch das Lokal. Ungläubige Gesichter, die sich fragend zu Hoffmann drehen. «Ich bin froh, dass es vorbei ist», sagt der ausgeschiedene Koch. «Dieser Druck, ein Jahr die Klappe zu halten und sich nicht zu versprechen, das war hart.»

«Meine Kollegin Leila wollte nur Ravioli machen, aber meiner Meinung nach reichte das Fleisch nicht aus, um weiter zu kommen. Dann nahm das Unheil seinen Lauf, es gelang mir nicht sehr viel», erzählt Hoffmann. «Dass wir versagt haben, ist ganz allein meine Schuld».

Seine Freunde sehen es nicht so eng. «Ich bin stolz auf Luc», sagt der Cfl-Mitarbeiter. «Er hat es so weit geschafft. Platz 15 von 30 Teilnehmern und 1000 Bewerbern, das ist doch Wahnsinn.» Seine Partnerin ergänzt: «Luc ist so stark, ich könnte diesen Stress gar nicht aushalten.» Was Luc Hoffmann an diesem Abend mit nach Hause nimmt: Umarmungen von Freunden, die weiter an ihn glauben und die Erkenntnis, dass nach zehn Jahren und fünf Kochshows jetzt mal Schluss sein muss.

(fj/L'essentiel)