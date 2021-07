«GouvAlert»-​​Warnungen kamen spät oder gar nicht

Wie kann man die Bevölkerung eines Landes so schnell wie möglich vor einer nahenden Katastrophe warnen? Die Überschwemmungen der vergangenen Woche haben die Schwachstellen der staatlichen Warnsysteme schonungslos offengelegt. Eine Meldung der «GouvAlert»-App wird wohl kaum jemanden aus den betroffenen Gebieten erreicht haben.

Am Dienstag räumte das Innenministerium auch ein, dass das 2018 erschienene Programm «bestimmte Grenzen» hat. Neben der Tatsache, dass «GouvAlert» lediglich auf 15.000 Apple- und 8000 Android-Smartphones installiert ist, offenbarten sich auch technische Probleme: In vielen Fällen kam der Warnhinweis zu spät oder sogar gar nicht bei den Nutzern an. Eine Generalüberholung der App läuft laut Angaben des Ministeriums bereits seit Herbst 2020.

«Die App alleine wird nicht ausreichen»

Bis 2022 soll das komplette Warnsystem überarbeitet werden. «Die App alleine wird nicht ausreichen. Zusätzlich werden Handynutzer im Katastrophenfall auch über eine SMS gewarnt», so das Ministerium. Um die Reichweite der Warnungen auszuweiten, setzt die Politik auch auf Wetterdienste, die Medien und die sozialen Netzwerke. Neben dem CGDIS und der Hohen Kommission für Nationalen Schutz sollen auch der Wetterdinest Météolux und die Wasserwirtschaftsverwaltung künftig von einer höheren Sichtbarkeit profitieren.

Letztendlich muss die Bevölkerung die Warnungen auch ernst nehmen. «Es ist nur allzu menschlich zu glauben, dass es schon nicht so schlimm werden wird. Die Überschwemmungen in der vergangenen Woche hat aber gezeigt, dass es sehr schnell gehen kann und man zunächst Vorsicht walten lassen sollte. Wichtig ist auch, dass die Menschen wissen, wo sie sich informieren können», sagt Christine Bastian vom Wasserwirtschaftsamt.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)